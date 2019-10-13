Путин заявил, что РФ не дружит «против кого-то»

Москва, 13 октября. Президент России Владимир Путин рассказал о дружбе РФ с другими странами и отметил, что Москва выстраивает двусторонние отношения со странами вместо создания союзов для борьбы.

Лидер России подчеркнул, что страна не дружит «против кого-то» на мировой арене.

По словам Путина, с Саудовской Аравией и с Объединенными Арабскими Эмиратами у России «сложились беспрецедентно теплые партнерские и даже дружеские отношения». Лидер РФ подчеркнул, что такая тенденция длится еще со времен СССР.

Также Владимир Путин во время интервью RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia отметил положительные результаты работы по сирийскому урегулированию в рамках взаимодействия трех стран — Турции, Ирана и России.

«Но без поддержки Саудовской Аравии это было бы невозможно. Все же отдают себе в этом отчет», — уточнил президент России.

Такое общение между странами говорит о том, что есть такие вещи, которые заставляют объединять усилия для достижения общих целей, «несмотря на острые противоречия», считает Путин.

Ранее сообщалось, что в отношениях между Москвой и Киевом наблюдается прогресс. Об этом сообщил первый президент Украины Леонид Кравчук. Экс-глава государства отметил, что Путин выстраивает диалог со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, о чем говорит в том числе обмен заключенными.