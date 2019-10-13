Депутат Госдумы объяснил, как операция Турции в Сирии обезопасит границы от ИГИЛ

Москва, 13 октября. Операция, которую проводит Турция на севере Сирии, является оправданной, так как направлена против курдских боевиков, поддерживающих террористическую группировку «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Об этом рассказал заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин.

Парламентарий подчеркнул, что курдские боевики во многом повинны в распространении идеологии ИГ1 по всему миру. По этой причине Турция делает все, чтобы обезопасить свои приграничные территории. По словам Швыткина, проводя военную операцию, Анкара преследует собственные интересы и ставит целью создание пунктов безопасности вблизи турецких границ.

«Курды сейчас являются некоторым подобием марионеток в руках Соединенных Штатов Америки, при этом они также охраняют лагери боевиков. Они поддерживают запрещенное в России ИГ и помогают распространять материалы последних», — подчеркнул депутат.

Кроме того, представитель Госдумы сказал, что Турция наверняка хочет как можно быстрее разобраться с террористической угрозой у своих рубежей, поэтому в Анкаре постараются оперативно завершить операцию. Швыткин отметил, что Турция не будет следовать примеру США и затягивать ход операции, чтобы оправдать присутствие своих войск в Сирии.

«При поддержке авиации, артиллерии и вооруженных сил все продвигается успешно», — заявил парламентарий.

Также Швыткин напомнил, что российская сторона неоднократно предлагала курдским боевикам и Дамаску решить все вопросы в рамках политического диалога, однако курды предпочли пойти по пути силы, что и привело к антитеррористической операции Анкары.

«Наша позиция выдержана. <…> Мы неоднократно предлагали сторонам использовать переговоры и решить вопрос в рамках конструктивного диалога с целью недопущения конфронтации на северо-востоке Турции», — сказал депутат в беседе с iReactor.

Напомним, 9 октября Турция начала на севере Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира», сообщает «Газета.ру». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью операции является борьба с курдскими боевиками и террористами запрещенной в РФ ИГИЛ1. Кроме того, Анкара намерена создать зону безопасности вдоль турецко-сирийской границы, чтобы предотвратить передвижения боевиков по трассе М-4.

В ходе операции турецкие военные атакуют курдские вооруженные формирования, которые под предлогом борьбы с ИГИЛ захватили восточный берег Евфрата, а также другие территории, на которых исторически проживали сунниты. Курдские боевики подвергают дискриминации местное население и устанавливают на захваченных участках свои порядки. При этом курды включали в свои ряды членов ИГИЛ, а также выводили террористов из Ракки и ДэЗ на территорию американских баз в Аш-Шаддади и Ат-Танфе. Таким образом, при пособничестве вооруженных курдских формирований были созданы спящие ячейки террористической организации, способные в любой момент атаковать Сирию.

1 Организация запрещена на территории РФ.