Путин заявил о готовности России помочь Саудовской Аравии в расследовании атак на НПЗ

Москва, 13 октября. Москва готова помочь Эр-Рияду в расследовании атак на нефтеперерабатывающие заводы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в преддверии визита в Саудовскую Аравию.

Глава государства рассказал, что обсуждал произошедший инцидент с руководством арабской страны и, в частности, с наследным принцем Мухаммедом бен Салман Аль Саудом.

«Я ему сказал, что считаю необходимым получить доказательства, найти виновного, подтверждения тому, что кто-то стоит за этой акцией. И в принципе принц… со мной согласился», — добавил президент.

По словам Путина, наследный принц спрашивал, может ли Россия принять участие в расследовании инцидента. На что российский лидер ответил утвердительно — Москва готова предоставить все, что от нее потребуется.

Напомним, на объектах национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco в ночь на 14 сентября вспыхнули пожары. ЧП произошло из-за атаки неизвестных беспилотников, ответственность за которую взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. БПЛА сбросили бомбы на объекты в Абкайне и Хурайсе, что привело к возгоранию и прекращению их работы.

Вашингтон заявил, что никаких свидетельств атаки из Йемена нет, и обвинил в произошедшем Иран. Поддержала эту позицию арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. Тегеран же все обвинения отвергает, пишет Infox.ru.

Впоследствии Путин предложил властям Саудовской Аравии российское вооружение для защиты страны.