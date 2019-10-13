Путин рассказал о перспективах сотрудничества России, Саудовской Аравии и ОАЭ

Москва, 13 октября. Отношения России, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов вышли на новый уровень, и перед странами открываются большие перспективы для дальнейшего наращивания сотрудничества, заявил президент России Владимир Путин.

Экономические связи стран российский лидер оценил в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky News Arabia. Он напомнил, что в советские времена между Саудовской Аравией и СССР отношения находились на достаточно низком уровне, но за последние годы ситуация кардинально поменялась. Теперь Москва рассматривает Саудовскую Аравию как дружественное государство.

«У нас развиваются отношения практически по всем направлениям, еще очень много нужно будет сделать, но темп хороший», — добавил президент.

По данным Путина, в 2018 году товарооборот между РФ и Саудовской Аравией составил 15%, а за первые шесть месяцев 2019 года — уже 38%. В частности, он напомнил о совместной платформе на 10 млрд долларов, созданной Фондом прямых инвестиций и Суверенным фондом Саудовской Аравии.

Президент подчеркнул, что Россия инвестировала в экономику саудитов уже два миллиарда долларов, реализовано несколько перспективных проектов и работа продолжается. Так, российский «Сибур холдинг» рассматривает возможность строительства нефтехимического комплекса в Саудовской Аравии. Объем инвестиций в рамках этого проекта оценивается в миллиард долларов.

Отдельно он отметил взаимодействие стран в «очень доверительной, чувствительной сфере», а именно в военно-техническом взаимодействии.

«Мы давно ведем переговоры по этой части», — добавил Путин.

Указал президент РФ и на важную совместную работу стран по решению региональных кризисных ситуаций. В частности, он коснулся положения дел в Сирии. По мнению главы государства, без Саудовской Аравии позитивной тенденции в урегулировании в САР добиться было бы абсолютно невозможно.

В связи с этим Путин выразил благодарность королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азиз Аль Сауду и наследному принцу Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду «за конструктивную позицию».

Говоря об отношениях России и ОАЭ, он заявил, что Москва рассматривает Абу-Даби как одного из очень близких и перспективных партнеров. В 2018 году, как напомнил Путин, страны подписали меморандум о стратегическом партнерстве РФ.

«Мы не случайно вышли на подписание этого документа. Это говорит о качестве, о характере отношений между Арабскими Эмиратами и Российской Федерацией», — указал он.

Российский лидер обратил внимание, что именно на ОАЭ приходится самый большой объем товарооборота России со странами Персидского залива. Сейчас он составляет 1,7 млрд долларов в год. Однако этого, по мнению Путина, конечно, недостаточно.