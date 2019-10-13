МИД РФ заявил о попытках США подорвать работу ООН

Москва, 13 октября. Представители министерства внутренних дел России обвинили США в намеренных попытках подорвать работу ООН, указывав на большие задолженности Вашингтона перед Альянсом.

Накануне Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил представителям нью-йоркского дипломатического корпуса о серьезном ухудшении финансового положения ООН. Согласно подсчетам, на 9 октября более 50 государств, находящихся в составе Альянса, не заплатили взносы за текущий год в бюджет всемирной организации, пишет «Газета.ru».

«Главным неплательщиком на протяжении последнего времени являются США. Их долг перед регулярным бюджетом ООН уже превысил один миллиард долларов. Налицо явные попытки Вашингтона подорвать работу организации», — считает МИД РФ.

По данным помощника Генерального секретаря ООН Чандру Раманатана, сумма задолженности США перед бюджетом ООН составляет 674 миллиона долларов за текущий год и 381 миллион долларов за предыдущие годы. Общая задолженность участников-стран по регулярному бюджету составляет 1,385 миллиарда долларов. Помимо Вашингтона, злостными неплательщиками взносов являются: Бразилия, Аргентина, Мексика, Иран, Израиль и Венесуэла.

Таким образом, уже в ноябре 2019 года у Секретариата ООН могут возникнуть трудности с оплатой труда своих сотрудников и счетов.

Напомним, что текущей осенью власти США отказали части российской делегации в получении американских виз для участия в Генассамблее ООН. Министерство иностранных дел России выразило протест и передало соответствующую ноту представителю американского посольства. В свою очередь официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик заявил, что ООН обеспокоена данной ситуацией.