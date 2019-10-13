Максим Виторган впервые высказался о свадьбе Собчак и Богомолова

Москва, 13 октября. Актер Максим Виторган впервые публично высказался о свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Бракосочетание своей бывшей супруги с новым избранником он прокомментировал в эфире программы «На троих» на YouTube-канале RTVI.

Виторган очень неохотно поделился мнением о свадьбе Собчак и Богомолова. По словам актера, вокруг хватает комментаторов, желающих обсуждать эту церемонию.

«Я не из их числа. Я был на свадьбе Ксении Собчак. В смысле, на одной из. У меня есть к этому свое отношение. Оно осталось со мной. А Ксения пошла жить дальше», — цитирует Виторгана телеканал «360».

Также актер сообщил, что вовсе не смеялся над нестандартной свадьбой своей бывшей жены, хотя СМИ утверждали обратное. По словам Виторгана, его позабавило, что на следующий день после скандального бракосочетания состоялся парад ЖКХ, передает Пятый канал.

Напомним, Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились 13 сентября. Отношения звездная пара узаконила в столичном Грибоедовском дворце бракосочетаний, куда телеведущая и режиссер прибыли на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас», пишет URA.RU. Затем Собчак и Богомолов обвенчались в Храме Вознесения Господня у Никитских ворот.

Отметим, что в день скандальной свадьбы Максим Виторган выложил у себя в Instagram фото их с Собчак сына Платона. Подписчики предположили, что в день бракосочетания актеру поручили заботу о ребенке.