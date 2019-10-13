Фанаты Заворотнюк попросили семью актрисы раскрыть правду о ее состоянии

Москва, 13 октября. Дочь заслуженной артистки РФ Анастасии Заворотнюк Анна обратилась с благодарностью к создателям аккаунта в Instagram в поддержку актрисы и раскритиковала распространяющие слухи СМИ.

На своей странице в социальной сети девушка от лица всей семьи обратилась к друзьям актрисы, проявившим инициативу по созданию отдельной страницы для поддержки Заворотнюк. Однако аккаунт, как констатировала девушка, заблокировали. Как объяснял певец Стас Михайлов, высокая активность пользователей на странице показалась социальной сети подозрительной.

«Столько неравнодушных людей к нам присоединилось всего за один день… Увы, восстановить аккаунт пока не удается. Мы приняли решение, что будем продолжать на странице моей мамы», — написала дочь актрисы.

В комментариях к ее публикации фанаты Заворотнюк пожелали артистке выздоровления, а ее семье выдержки. Многие при этом попросили близких актрисы прекратить поток слухов о ее состоянии и раскрыть правду.

«Что все-таки с Анастасией, как ее здоровье?» — спросила katarinuccia.

«Проще создать интригу, которая снова и снова порождает новые слухи, чем один раз рассказать правду. Зачем? Видимо, семье нравится такое внимание прессы, и новые посты лишь провоцируют новые вопросы», — поддержала ее marina_polyakova163.

«Странная и мутная история. Если человек не хочет, чтоб о нем писали ложь, сам говорит о себе правду», — констатировала na.ta.lu4445.

Как напоминает Infox.ru, сообщения о тяжелой болезни Заворотнюк появились в СМИ в начале сентября. Предполагается, что у актрисы диагностирована четвертая стадия рака головного мозга, однако официально родные артистки не комментируют ее состояние. В связи с этим вокруг звезды сериала «Моя прекрасная няня» появляется все больше и больше слухов.

Источники СМИ стали предоставлять различную информацию о состоянии Заворотнюк, которая в большинстве случаев находит опровержение или противоречит другим сообщениям. К примеру, журналисты писали, что болезнь могла развиться из-за процедуры ЭКО, которую 48-летняя Заворотнюк сделала, чтобы в третий раз стать мамой.

Дочь актрисы Анна объяснила долгое молчание семьи заслуженной артистки РФ по поводу ее здоровья нежеланием «хайповать», передает телеканал «360».

Тем временем врач-онколог Лариса Туркина выразила мнение, что к лечению звезды «Моей прекрасной няни» необходимо подключиться нейрохирургам.