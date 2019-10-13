Сирия, 13 октября. SDF заявили об убийстве 75 турецких военнослужащих в Хасаке. Начат штурм Тель-Абъяда. Три тонны гуманитарной помощи от российских сотрудников ЦПВС прибыли в Даръа. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: проводит разминирование на севере Алеппо, перебросили подкрепление в Манбидж.

«Сирийская национальная армия» (СНА): приняли участие в штурме города Тель-Абъяд на севере Ракки, в Хасаке заняли несколько поселков близ ключевого города Рас-аль-Айн.

Курды: в Хасаке убили по неподтвержденным данным 75 военнослужащих турецкой армии и союзных сил, также уничтожили 7 танков и расстреляли семью мирного жителя, в Ракке ввели комендантский час.

ВС Турции: начали штурм Тель-Абъяда, в районе Рас-аль-Айна ударили по укреплениям курдских радикалов с воздуха.

Провинция Алеппо

На севере провинции Алеппо был замечен конвой турецкой армии. Согласно данным источника в сети Twitter It col Temmus, автоколонна бронированной боевой техники и грузовиков с мостовыми конструкциями пересек сирийско-турецкую границу и направляется к городу Джераблус. Как сообщает портал Baladi News, большие подкрепления и тяжелая техника для Сирийской арабской армии (САА) прибыли в район неподалеку от города Манбидж.

По данным источника в сети Twitter Rana Alasad, инженерные подразделения САА тем временем проводят работы по разминированию в районе поселка Кафр-Хаддад, зачищая жилые кварталы от складов боеприпасов боевиков и мин-ловушек. Работы продлятся до 14.00, после чего собранная взрывчатка и оружие радикалов будет уничтожена на военном полигоне САА за чертой города.

Накануне вечером в кантоне Африн прогремел взрыв. В районе поселка Махмудия взорвался заминированный автомобиль, припаркованный в жилых кварталах, в результате чего были нанесены повреждения соседним зданиям. Информация о пострадавших мирных жителях еще не поступала, как передает новостной портал ANHA. Так как Махмудия расположена в зоне контроля турецкой армии, предполагается, что самодельная бомба была заложена курдскими радикалами из числа «Освободительных сил Африна».

Провинция Даръа

Как передает агентство SANA, сотрудники российской стороны Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) привезли продовольственную помощь в провинцию Даръа. Жители поселка Ибта неподалеку от границы с Иорданией получили более три с половиной тонны продуктов первой необходимости. Как сообщил российским представитель ЦПВС майор Денис Анисимов, в поселке прошла гуманитарная акция и населению раздала продовольственных наборы, куда вошли продукты, как мука, сахар, рис, чай, сгущенное молоко. Ибта входит в состав района Изра, одного из трех районов провинции, который был возвращен под контроль сирийской армии год назад. Входящий в состав Минобороны России Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев был создан в феврале 2016 года. Миссия центра заключается в примирении враждующих группировок путем дипломатических переговоров, координация доставки гуманитарной помощи и помощь в восстановлении разрушенных во время боевых действий жилищ и инфраструктур.

Провинция Ракка

Столкновения между союзными силами турецкой армии и курдскими боевиками «Демократических сил Сирии» (SDF) произошли в районе ключевой трассы M-4 на востоке провинции, как передает Twitter-канал Hoseyin Bozan. Источник также передает что курдские радикалы нанесли удары из миномета по позициям турецких вооруженных сил близ поселка Хаммам.

Утром новостной портал Anadolu сообщил, что Турция начала штурм города Тель-Абъяд, боевые действия в окрестностях которого были развернуты с начала операции «Источник мира».

SDF ввели комендантский час в нескольких городах и поселках к западу от города Ракка в связи с продвижением «Национальной армии» и армии Турции. Курды развернули десятки контрольно-пропускных пунктов на въезде в городов Ат-Табка, Аль-Джарния и у Мансура, как передает агентство Baladi News.

«Сирийская национальная армия» заявила о взятии поселка Сулук, бои за которые велись несколько суток, о чем также сообщает источник. В ходе столкновения на контрольно-пропускном пункте SDF были ликвидированы пять курдских радикалов. Танковым залпом была разрушена позиция снайперов «Демократических сил Сирии» в районе Тель-Абъяда, как передает Twitter-канал Hoseyin Bozan. Конвой подкрепления для курдов был обстрелян из артиллерии.

Провинция Хасака

«Сирийская национальная армия» заявляет, что заняла поселки Тель-Джабжанаб, Ас-Саядин, Ат-Тауиджил, Ас-Салеха и Уадха, в районе Рас-аль-Айна, как сообщает медиаресурс Baladi News. Позднее, под контроль СНА перешли поселки Абу-Кулуд, Абу-Шаханат и Мебрук. Курды в свою очередь утверждают, что подбили семь танков и убили свыше 70 турецких солдат, как передает информагентство ТАСС. По информации SDF, курдские боевики также сумели ранить около 19 человек и уничтожили бронетехнику. Командование SDF перебросило в район подкрепления из других частей Хасаки и возобновили бои в промышленной зоне и предместьях поселка Телль-Бейдар. По ним наносит интенсивные удары турецкая авиация.

Курдские радикалы SDF к югу от Рас-аль-Айна убили всех членов семьи, которые выступили против установки минометных позиций по дворе из дома в деревне Калия, о чем сообщает источник в сети Twitter Hoseyin Bozan.