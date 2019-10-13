Бледанс переполошила соцсети откровенным фото и рассказом о лучшей подруге

Москва, 13 октября. Актриса Эвелина Бледанс переполошила подписчиков новым фото в полуобнаженном виде. Несмотря на то, что звезде уже 50 лет и она родила двоих детей, Бледанс по-прежнему очень хорошо выглядит и может похвастаться хорошей фигурой.

На снимке она позирует, сидя на траве в темно-синем раздельном купальнике. На голове у нее — две косички. В описании к фото Бледанс написала, что считает своей лучшей подругой себя саму.

«Вот так бывает! Сама вытягиваю себя, буквально за волосы, из любых самых сложных ситуаций», — призналась она.

При этом актриса не стала скрывать, что ей случается переживать непростые периоды: «Иногда так припрет, хочется выть и на стены лезть». В такие моменты, по ее словам, она разговаривает с собой, плачет в подушку, а потом опять «как новенькая».

«Улыбайся, девочка моя! А снова придут проблемы — поплачем, встрепенемся и дальше пойдем!» — добавила она.

Многие подписчицы Бледанс похвалили ее за стойкость и заявили, что разделяют ее точку зрения. В комментариях отметилась и Дана Борисова.

«Отчасти ты права, мне тоже полностью комфортно только наедине с собой», — призналась телеведущая.

А вот снимок в купальнике понравился не всем. Одни несколько бестактно заметили, что тело у Бледанс «уже не то», другие написали, что ей лучше сниматься в одетом виде.

«Милочка, вы на самом деле думаете, что хороши в оголенном виде? Всему свое время, ваше время прошло», — заявила одна из участниц обсуждения.

По мнению женщины, фотография в купальнике выглядит «как-то пошловато». Она призвала актрису рекламировать одежду, «это лучше получается».

Ранее телеканал «360» сообщал, что сестра Эвелины Бледанс минувшим летом снова стала фигуранткой уголовного дела об угоне автомобиля. До этого она уже побывала в местах лишения свободы за контрабанду сильнодействующих препаратов.