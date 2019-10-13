Минобороны Турции сообщило о ликвидации 480 курдских боевиков в ходе операции в Сирии

Анкара, 13 октября. Министерство обороны Турции опубликовало информацию о ликвидации 480 курдских боевиков в ходе операции «Источник мира». Турецкое военное ведомство сообщило, что обстрел позиций вооруженных курдских сил шел как с земли, так и с воздуха в течение всей ночи.

«Общее число террористов, которые были обезврежены в ходе успешно продолжающейся операции «Источник мира» к востоку от Евфрата, составляет 480», — уточняет дислокацию курдов министерство обороны Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале военной операции «Источник мира» против остающихся в Сирии курдских вооруженных формирований, якобы ведущих борьбу с ИГ1 (деятельность организации запрещена на территории РФ. — Прим. ФАН). На самом деле представители партии не ведут войну с террористами, а наоборот, они включают боевиков в свои ряды.

Используя как предлог борьбу с «Исламским государством»1, вооруженные формирования, называющие себя курдами, но не имеющие отношения к мирному населению, захватили восточное побережье Евфрата. Исторически территория была заселена суннитами, теперь же они притесняются Рабочей партией Курдистана. Якобы «курды» убивают местное население, используя в качестве предлога террористические зачистки, а также принудительно мобилизуют контролируемые районы. В связи с этим в Манбидже и Хасаке среди местного населения проходят многочисленные протесты.

В качестве итогов операции «Источник мира» Анкара планирует создать единую зону безопасности около сирийско-турецкой границы и тем самым пресечь передвижение боевиков по трассе М-4.

1 Организация запрещена на территории РФ.