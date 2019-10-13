Американский эксперт назвал ключевую цель России в Европе в случае войны

Вашингтон, 13 октября. Россия в случае полномасштабной войны способна дать отпор; к примеру, отечественная атомная подлодка «Ясень» может нанести удар по немецкому городу Бремерхафен. Такое мнение выразил бывший сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эндрю Метрик.

По его словам, Бремерхафен — основной порт для высадки армии США в Европе. Доступ в него осуществляется через два шлюза, к нему также ведет пара железнодорожных мостов.

Метрик считает, что американцы не смогут использовать порт для переброски тяжелой военной техники в Европу в том случае, если Россия вынуждена будет нанести удар по этой ключевой цели.

Другими слабыми европейскими местами американский эксперт назвал порты Антверпена и Роттердама. По его словам, они более устойчивы к удару благодаря большому размеру, однако имеют те же недостатки, что и немецкий Бремерхафен.

Метрик констатировал, что указанные объекты считались безопасными во время холодной войны, уязвимыми их сделало появление у России высокоточных ракет.

Напомним, проект 885 «Ясень» — серия российских многоцелевых атомных подводных лодок c крылатыми ракетами четвертого поколения. Как объяснял генеральный директор петербургского морского бюро машиностроения «Малахит» Владимир Дорофеев, подлодки этого проекта превратились из противолодочных в ударные благодаря «акустически чистой» носовой оконечности и новым ракетным установкам.

В ближайшие годы в рамках проекта «Ясень-М» на вооружение в РФ должно поступить шесть субмарин. В настоящее время заводские ходовые испытания проходит подводная лодка К-561 «Казань». В постройке находятся еще пять АПЛ этого проекта: К-573 «Новосибирск», К-571 «Красноярск», К-564 «Архангельск», «Пермь» и «Ульяновск». «Казань» должна вступить в строй в 2019 году, остальные лодки — в 2020 году.

Ранее в разговоре с Федеральным агентством новостей главный редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт, полковник запаса Виктор Мураховский отметил, что Россия не может симметрично наращивать военные группировки на направлениях, где размещена инфраструктура НАТО, однако страна имеет эффективные средства, чтобы противостоять любым угрозам Альянса.