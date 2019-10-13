Диетологи назвали доступные продукты для замены мяса

Вашингтон, 13 октября. Зарубежные диетологи составили список продуктов с большим содержанием белка. По данным экспертов, растительная пища иногда может полностью заменить мясо.

Так, фасоль, гречка, зеленый горошек, чечевица, дикий рис и овсянка способны посоревноваться с красным мясом по количеству содержащегося в них белка.

Что касается фруктов и овощей, то и здесь некоторые плоды могут заменить мясо. Так, большое содержание белка включают в себя нектарины, бананы, брокколи, шпинат, спаржа, артишоки, картофель и брюссельская капуста.

При этом специалисты все-таки не рекомендуют полностью отказываться от животного белка, так как он является источником более двадцати аминокислот, необходимых организму. Что касается растительной пищи, то ей не достает лишь нескольких незаменимых аминокислот.

Также зарубежные диетологи рекомендуют употреблять белок лишь спустя 30 минут после тренировки. В этом случае он будет усваиваться лучше всего.