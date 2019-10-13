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Пилоты Mercedes досрочно выиграли Кубок конструкторов — 2019

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Пилоты Mercedes досрочно выиграли Кубок конструкторов — 2019

Токио, 13 октября. Финский пилот Mercedes Валттери Боттас стал лидером Гран-при в Японии, что позволило команде досрочно победить в Кубке конструкторов сезона-2019.

Для Mercedes это уже шестая подряд победа в Кубке и десятая в истории. Второе место заняла команда Ferrari (435), а третье — пилоты Red Bull (323). После Боттаса вторым к финишу пришел немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель, а третьим стал еще один гонщик из Mercedes, британец Льюис Хэмилтон.

Отметим, что итоги Гран-при изначально подвели с ошибкой. Причиной, как уточняет «Газета.ру», стало то, что сигнализация сработала до того, как Боттас прошел финальный круг, поэтому результаты посчитали по итогам 52 кругов, а не необходимых 53. После пересчета россиянин Даниил Квят потерял 11-е место, на 12-ю строчку его сместил Лэнс Стролл.

 

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