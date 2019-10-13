Популярные имена для новорожденных в 2019 году. Инфографика. ФАН-ТВ

Какие имена для новорожденных стали самыми популярными в этом году и чем руководствовались при выборе их родители — расскажем подробнее в нашем видео.

Самое популярное имя у новорожденных мальчиков в 2019 году в Москве — Александр (так назвали более 2,2 тысяч младенцев). У девочек на первой строчке Софья (более 2,4 тысяч).

Также в лидерах среди мужских имен Михаил, Максим, Иван, Артем, Дмитрий, Даниил, Марк, Лев и Матвей, у девочек — Мария, Александра, Анна, Алиса, Виктория, Полина, Анастасия, Елизавета и Ева.

Ранее редкие имена, теперь приобретают большую популярность. Например, 315 девочек назвали Есения, 34 мальчика — Добрыня. Также в Москве 26 мальчиков записаны в свидетельстве о рождении, как Хабиб — известный боец ММА.

Самое редкое женское имя Феофания — его дали одной новорожденной. А мальчиков называли Ричард Лев, Александр Поль, Цезарь, Огнеслав.

В мае этого года в ходе опроса россияне рассказали, как выбирают имена детям. 64% давали имена, которые им просто нравятся, 27% — в честь родственников, 7% — по святцам. А кто-то даже называл малыша «в свою честь».