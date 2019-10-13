В Госдуме разъяснили отказ РФ поддержать США в Совбезе ООН по военной операции Турции

Россия отказалась поддержать предложенное Соединенными Штатами заявление Совета Безопасности ООН по ситуации в связи с военной операцией Турции на севере Сирии. Заявление содержало требование к Анкаре прекратить операцию «Источник мира», которая была названа «вторжением», и перейти к дипломатическим методам разрешения волнующих Турцию проблем.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник, РФ не поддержала это заявление как не соответствующее на данном этапе российской позиции и российским оценкам ситуации.

Первый заместитель комитета Госдумы по обороне Андрей Красов разъяснил Федеральному агентству новостей, почему позиция Вашингтона по этому вопросу для Москвы абсолютно неприемлема.

«Ни для кого не секрет, в том числе для мирового сообщества, что именно Соединенные Штаты со своими партнерами по НАТО создали такую о,становку на Ближнем Востоке, в частности в Сирии, при которой террористические организации, в том числе ИГИЛ1 («Исламское государство»1, террористическая группировка, запрещенная в РФ), чувствовали себя вполне вольготно, — отметил первый зампред профильного комитета ГД. Именно позиция и действия США способствовали распространению терроризма по всему Ближнему Востоку и северу Африки. Так что сейчас, фактически, все маски сорваны: заявление США в Совбезе ООН говорит, что Вашингтон просто волнуется о террористических организациях, которые американцы так кропотливо создавали и пестовали».

По словам парламентария, США создают террористические организации как дубинку против государств, которые отказываются следовать в фарватере политики Вашингтона, в том числе на Ближнем Востоке и на севере Африки.

«А при помощи провоцирования наплыва беженцев в Европу США пытаются манипулировать и европейскими странами. Еще раз повторю: маски сорваны — Соединенные Штаты в очередной раз показали, что в отличие от России, которая реально борется с терроризмом, вашингтонские политики всеми доступными способами пытаются этот терроризм поддержать», — резюмировал Андрей Красов.

Турция начала военную операцию «Источник мира» на севере Турции 9 октября. США призвали Анкару прекратить военные действия, однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отверг эти требования.

Как подчеркивают эксперты, Анкара проводит антитеррористическую операцию для создания зоны безопасности вдоль сирийско-турецкой границы, чтобы помешать передвижению боевиков, в том числе из ИГИЛ, по трассе М-4.

Несмотря на алармические заявления представителей поддерживаемых Западом курдских организаций, что Анкара якобы воюет против всех курдов, это не так. Военные действия на севере Сирии ведутся против вооруженных формирований, которые только формально являются курдскими, поскольку основная часть курдов уже покинула Сирию, перебравшись в Иракский Курдистан. В Сирии остались только боевики, которых Курдистан отказался принять.

Что касается заявлений главарей курдских военизированных формирований, что они готовы отпустить на свободу боевиков ИГИЛ, которых якобы охраняют, то эти заявления являются неприкрытым шантажом. Речь в частности идет о лагере Аль-Хол, контролируемом курдскими радикалами, где находятся плененные боевики ИГИЛ с семьями. Именно ситуацию в этом лагере лидеры курдских боевиков используют для шантажа Запада. По сути этот лагерь — это центр подготовки и «инкубатор» террористов ИГИЛ.

Как отмечают эксперты, курдские военизированные образования в Сирии изначально не воевали с ИГИЛ, а договаривались, в том числе, включая террористов в свои ряды. Операция курдских боевиков против ИГИЛ стала для них лишь предлогом для захвата восточного берега Евфрата, где живут арабы-сунниты. Захватив эти территории, курдские радикалы стали преследовать суннитов, наводя там свои порядки.

Так, где сегодня хозяйничают курдские военизированные группировки, местное арабское население подвергается дискриминации, включая этнические чистки под предлогом борьбы с ИГИЛ. Детей заставляют учиться на курдском языке и по курдским учебникам. В контролируемых курдскими радикалами районах проводится принудительная мобилизация арабского населения, что уже спровоцировало мощную волну протестов в Манбидже и Хасаке.

На территории, контролируемой курдскими боевиками (например, в районе Аш-Шаддади), скрываются тысячи бывших террористов ИГИЛ. Курдские бандформирования намеренно выводили ИГИЛ из Ракки и Дейр-эз-Зора на территорию американских баз в Аш-Шаддади и Ат-Танфе, где из боевиков формировались спящие террористические ячейки, готовые в любой момент атаковать Сирию.

Напомним, ранее российский МИД выступил с заявлением об обеспокоенности Москвы в связи с ситуацией в северных районах Сирии. При этом в заявлении было прямо указано, что Россия не сомневается в «объективной необходимости борьбы с террористами и обеспечения безопасности Турции», а также других стран региона.

1 Организация запрещена на территории РФ.