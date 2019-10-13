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Экономика

Глава Минэкономразвития РФ сообщил о дедолларизации торговли с ЕС

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Глава Минэкономразвития РФ сообщил о дедолларизации торговли с ЕС

Москва, 13 октября. Министр экономического развития России Максим Орешкин предложил минимизировать зависимость страны от американской валюты путем привлечения инвестиций через рублевые расчеты.

Глава Минэкономразвития РФ отметил, что в настоящее время российский рынок облигаций пользуется популярностью у инвесторов из стран ЕС. Согласно данным газеты Financial Times, сейчас иностранцам принадлежит около 30% рублевых займов.

Орешкин предложил использовать рубль и евро для финансовых операций и расчетов в нефтегазовой сфере.

«У нас очень хорошая валюта. Она стабильная. Почему бы не использовать ее для глобальных транзакций?» — отметил министр экономического развития РФ.

Максим Орешкин предположил, что рублевые инвестиции помогут России свести к минимуму потери от экономических санкций США. Отметим, что ЦБ РФ за последние полтора года сократил активы в казначейских облигациях США с 96 млрд долларов до 8 млрд долларов.

Ранее российский финансовый эксперт Николай Стариков сообщил, что долговые обязательства США имеют низкую доходность по сравнению с золотом. Таким образом, Россия, пополняя свой золотой запас, укрепляет свои позиции на мировом рынке. С начала текущего года РФ приобрела 145 тонн золота.

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