Жители сирийского Дейр-эз-Зора протестуют против курдских радикалов

Дамаск, 13 октября. Специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) удалось побывать на массовом митинге против курдской оккупации, который провели жители сирийского города Сальхиях, провинция Дейр-эз-Зор.

Стоит отметить, что в пятницу, 11 октября, сразу в нескольких регионах республики, находящихся под оккупацией курдских формирований, прошли массовые народные волнения — люди выходили на главные площади и коллективно требовали ухода оккупантов с их исторической территории.

В нашем распоряжении оказалось видео, снятое в городе Сальхиях:

«Мы не принимаем этот шаг и отвергаем нападение на наши земли. Мы поддерживаем господина президента Сирии Башара Асада, наших главнокомандующих и армию», — заявил в комментарии нашего корреспондента один из участников митинга.

Напомним, что курдские боевики активно проводят принудительную мобилизацию арабского населения, заставляя молодежь выходить на поле боя. В случае отказа они требуют уплатить гигантский налог, понимая, что простым людям он просто не по карману. Те, кто пытаются сбежать, как правило, попадают в тюрьму с невыносимыми условиями для существования.

Кроме того, курдские оккупационные власти активно закрывают сирийские государственные школы, запрещая детям изучать родной язык и культуру. Вместо этого они заставляют местное население переходить на свой язык и приобщаться к своей культуре. Курдские радикалы YPG, связанные с террористами «Рабочей партии Курдистана» (РПК), также осуществляет насилие в отношение суннитов, прикрываясь войной против запрещенного в России «Исламского государства»1. При этом, с ИГИЛ1 они стараются не воевать, а договариваться. Благодаря помощи боевиков им удалось оккупировать важнейшую часть восточной стороны Евфрата, где находятся нефтяные поля.

Стоит отметить, что на этой неделе стартовала третья военная операция Турции в Сирии под названием «Источник мира».

1 Организация запрещена на территории РФ.