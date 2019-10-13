Проститься с убитой в Саратове девочкой пришли сотни человек

Саратов, 13 октября. Сотни человек пришли проститься с убитой в Саратове девятилетней девочкой, отпевание проходит в Храме святых апостолов Петра и Павла. В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео с места событий.

Как сообщил корреспондент ФАН, собор в Саратове уже полон людей, пришедших проситься с ребенком. К храму ведет длинная очередь, в ней насчитывается несколько сотен горожан.

Жители Саратова изначально собрались во дворе дома, где проживает семья. Оттуда автобусы в сопровождении машин ГИБДД отвезли их к храму.

Напомним, девочка пропала в минувшую среду — пошла в школу и исчезла. В поисках сотрудникам правоохранительных органов помогали волонтеры отряда «Лиза.Алерт».

Тело девочки нашли в четверг в гараже в районе Сельхозинститута в Саратове. Собеседник Федерального агентства новостей сообщил, что девочка погибла от удушения. Официально причина ее смерти обозначена как механическая асфиксия. Слухи о том, что убийца изнасиловал свою жертву, медицинская экспертиза не подтвердила.

Пресс-служба Следственного комитета РФ опубликовала видео, на кадрах которого запечатлен допрос подозреваемого в убийстве школьницы. Михаил Т. утвердительно ответил на вопросы, признается ли он в совершении преступления и раскаивается ли в содеянном. Как удалось установить, мужчина был ранее судим, его взяли под стражу.

Жители Саратова устроили стихийный митинг, требуя отдать убийцу ребенка им на самосуд. В социальных сетях началась полемика об отмене моратория на смертную казнь в России.