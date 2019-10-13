Сирийские курды в Турции объявили о поддержке операции против SDF

Сирийские курды поддерживают проведение турецкой военной операции «Источник мира» на севере Сирии, и считают, что она даст шанс на возвращение курдских беженцев в свои родные края. С таким заявлением выступил президент «Независимой ассоциации сирийских курдов» (ISKA) Абдулазиз Таммо в эфире турецкого телеканала TRT.

Главной целью военной операции «Источник мира» президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал освобождение северной Сирии от вооруженных формирований «Рабочей партии Курдистана» и связанных с ними YPG и SDF. Контртеррористическая операция должна привести к созданию на севере Сирии 30-километровой «зоны безопасности». Турция добивается прекращения поставок американского оружия с сирийской стороны границы сепаратистам из РПК.

#Turkey wants to control the green zone area which is currently under control of #SDF (Kurd forces). A few thousands of #ISIS fighters are held in prisons in the green zone area. Turkey wants them back in use again for another proxy war against possibility the #Arab states. pic.twitter.com/Gab4rP29eK — Noor Dahri (@dahrinoor2) October 11, 2019

Напомним, «Демократические силы Сирии» (SDF) были сформированы США на основе курдского вооруженного ополчения на севере Сирии. В ходе войны SDF вобрали в себя часть террористов ИГИЛ1 (запрещена в РФ), которые удерживали нефтеносные регионы на востоке Сирии. Захватив Заевфратье, боевики SDF обеспечили непрерывный вывоз нелегально добытой сирийской нефти и отрезали официальный Дамаск от источников углеводородов.

Турецкая операция против боевиков РПК и SDF нашла поддержку у представителей курдского народа. Президент «Независимой ассоциации сирийских курдов» Абдулазиз Таммо выступил с заявлением, в котором назвал «Источник мира» шансом на возвращение для курдских беженцев в Турции и сравнил террористов SDF/YPG и РПК с боевиками группировки «Исламское государство1».

“They (PKK/YPG) are not Syrian Kurds.”



We spoke to President of the Independent Syrian Kurdish Association Abdulaziz Tammo on Turkey’s operation in northern Syria and the PKK/YPG terror group, and this is what he told us pic.twitter.com/ZoHU5KRrSv — TRT World (@trtworld) October 12, 2019

«Нет разницы между РПК и YPG — это одно и то же, это все РПК. Мы, сирийские курды, не видим различий между «Рабочей партией Курдистана» или «Демократическим союзом» — это все просто РПК», — объявил Таммо в эфире турецкого телеканала TRT World.

Президент ISKA подчеркнул сходство РПК с ИГИЛ — это сборище боевиков, приехавших из разных стран мира, они не являются сирийскими курдами и никак не могут выступать от их имени.

«Мы хотим, чтобы операция «Источник мира» достигла своих целей, уничтожив террористические группировки и вытеснив их с наших земель. Мы хотим, чтобы Турция создала «зону безопасности». Мы очень тоскуем о нашей родине. Почти миллион беженцев с территорий к востоку от Евфрата живет в Турции. Мы хотим вернуться и построить новую Сирию рука об руку с курдами, арабами, туркоманами и христианами», — подытожил курдский представитель.

Напомним, SDF установили контроль над всей северной и восточной Сирией, выстроив жесткую систему управления через «военные советы» и оттеснив местное население от управления. Соединенные Штаты поставляли подконтрольным боевикам огромное количество оружия и поставили план по увеличению численности вооруженных формирований. Для этого SDF развернули принудительный призыв арабской молодежи на все севере Сирии, не исключая несовершеннолетних, что привело к массовым протестам арабского населения. Параллельно боевики наладили поставки оружия сепаратистам РПК в Турции.

В ответ Анкара, не добившись действенных мер по обеспечению безопасности границы, объявила о начале военной операции «Источник мира». Следует отметить, что Россия неоднократно призывала SDF и YPG к диалогу с Дамаском, однако главари вооруженных группировок выдвинули заведомо невыполнимые требования, а после отказались от переговоров.

1 Организация запрещена на территории РФ.