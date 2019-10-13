Турецкие войска заняли населенный пункт на севере сирийской Ракки

Дамаск, 13 октября. Турецкие войска заняли еще один приграничный населенный пункт на северо-востоке сирийской провинции Ракка, сообщает госгостелевидение арабской республики.

Как уточняет телеканал Ikhbariya, турецкие военные силы заняли поселение Сулук. Ранее местные СМИ сообщалии, что военные Турции и поддерживающие их боевики сирийской оппозиции захватили 20 населенных пунктов на севере провинций Ракка и Хасака, а таке перекрыли шоссе между провинциальным центром Хасаки и Кобани на северо-востоке провинции Алеппо. Помимо этого они взяли под контроль блокпост на пересечении дорог, ведущих в три города.

ВВС Турции продолжают наносить удары по стратегически важному городу Рас-Аль-Айн. Огонь по расположенном в нем позициям «Демократических сил Сирии» (SDF) ведет и турецкая артиллерия. 12 октября сообщалось, что прямо на рыночной площади в центре города взорвались снаряды.

Всего, по данным журналистов, за трое суток турецкой военной операции погибли 20 ни в чем не повинных мирных жителей Сирии, десятки были ранены. Более 10 тыс. беженцев были вынуждены оставить районы, где идут боестолкновения. Накануне министерство обороны Турции распространило заявление о том, что Рас эль-Айн взят под контроль.

Напомним, турецкая операция «Источник мира», о которой турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил 9 октября ведется не против курдов как национальности, а против остающихся в Сирии вооруженных формирований, которые называют себя курдами, и остаются в САР под предлогом борьбы с запрещенной в России группировкой «Исламское государство»1. Хотя на самом деле они никогда не воевали с ИГ1, а включали террористов в свои ряды, но войну с группировкой использовали как предлог для захвата восточного побережья Евфрата. Эти территории исторически были заселены суннитами, однако там так называемые «курды» притесняют местное население, наводят свои порядки. Они убивают мирных жителей под предлогом чисток от ИГ, проводят принудительную мобилизацию в контролируемых курдами районах. Это уже вызывало бунты и протесты арабского населения в Манбидже и Хасаке.

Анкара заявляет, что итогом проводимой операции должно стать создание зоны безопасности вдоль сирийско-турецкой границы с целью пресечь передвижение боевиков по трассе М-4.

1 Организация запрещена на территории РФ.