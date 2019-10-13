Путин отметил влияние аграрного сектора на жизнь россиян

Москва, 13 октября. Президент России Владимир Путин указал на эффективность и конкурентоспособность аграрного сектора РФ, а также его влияние на качество жизни граждан.

Во второе воскресенье октября специалисты аграрного сектора отмечают профессиональный праздник — День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Глава государства поздравил аграриев с праздником и отметил важность их труда.

«Важно, что сегодня отечественный аграрный сектор уверенно развивается. Более того, наращивает свое влияние на мировых рынках. А это говорит о его эффективности и растущей конкурентоспособности», — подчеркнул Путин.

В настоящее время Россия поставляет аграрную продукцию в более чем 150 стран. По итогам прошлого года РФ стала мировым лидером по поставкам пшеницы, а также вошла в тройку главных поставщиков ячменя, подсолнечного и рапсового масла.

«Наша задача — добиться того, чтобы жизнь на селе с точки зрения жилья, инфраструктуры, общего комфорта отвечала современным стандартам, чтобы каждый из вас мог по праву гордиться не только своей работой, но и родным селом или поселком», — отметил президент России.

История праздника берет свое начало с 1966 года. Тогда в СССР начали отмечать Всесоюзный день работников сельского хозяйства, в 1980 году он был переименован в День работников сельского хозяйства. В 1988 году праздник объединили с Днем мелиоратора и установили единый день празднования для аграриев.