Эквадорский майдан перешел к террору: полицейские — в заложниках, протестующие жгут здания

Кито, 13 октября. Президент Эквадора Ленин Морено объявил, что вводит в столице республики Кито комендантский час, а также готов к переговорам с протестующими, однако акции протеста в столице только набирают интенсивность. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) Игорь Петрашевич с места событий.

Суббота в столице Эквадора, где уже десятый день проходят массовые протесты и уличные бои с полицией, не стала исключением. Столкновения продолжаются днем и ночью, при этом днем они гораздо многочисленнее. Если проанализировать улицы, закрытые для передвижения транспорта, то можно увидеть, что область протестов за последние дни серьезно увеличилась. Теперь это территория в центре столицы — от президентского дворца, расположенного на площади Независимости, до Национального музея Эквадора, который протестующие выбрали своей основной базой.

В целом зона активного противостояния занимает площадь около шести квадратных километров. Но если подняться вверх по улицам Кито от условных границ этой зоны, то можно увидеть и дальше, на расстоянии 1-2 километров, горящие костры и группы дежурящих протестующих в масках.

Демонстранты смогли захватить здание Службы генерального контролера, которая занимается финансово-экономическим контролем в стране. Люди в масках забросали здание коктейлями Молотова, а затем ворвались в него и начали уничтожать мебель и документы, избивали находящихся там людей, пытались помешать им выйти на улицу. Близлежащий район был эвакуирован, пожарные смогли потушить огонь.

Основная зона уличных боев, где удалось побывать корреспонденту ФАН, находится вокруг здания Национальной ассамблеи. Здание и огороженная территория вокруг него контролируются полицией и являются главной целью протестующих. Именно там они с яростным упорством атакуют полицию, охраняющую Национальную ассамблею. Атаки продолжаются по всему периметру вокруг парламента страны.

Полиция не жалеет слезоточивого газа, но у протестующих на этот счет нашлись своеобразные лайфхаки. Вначале было не совсем понятно, зачем они жгут шины и сразу разводят костры на отвоеванных улицах. Как оказалось, после получения ударной дозы слезогонки, когда глаза просто невозможно открыть, достаточно наклониться к огню, чтобы под действием тепла в течение 10-20 секунд слезоточивый газ, находящийся в аэрозольном состоянии, испарился. Кроме этого, на улицах огромное количество емкостей с водой, куда оперативно бросают дымящиеся гранаты со слезогонкой. Ну и, конечно, мобильные группы волонтеров-медиков помогают в сложных случаях, промывая глаза пострадавшим спецраствором.

Еще один пример творческого подхода к делу протеста — возле Национального музея Эквадора. Индейцы привозят на любых видах транспорта большое количество веток эвкалипта и бросают их в костры. В результате воздух вокруг напоен запахом эвкалипта, а не удушающим смогом от горящих шин. Дышать становится гораздо легче.

Здание музея, находящегося рядом с парком Арболито, протестующие сделали своей основной базой, причем сам музей закрыт, и, по всей видимости, у них даже желания не было проникнуть внутрь. Протестующие используют только открытые пространства под крышей музея.

Сюда привозят продукты и питьевую воду, здесь раздают бесплатно одежду взамен испорченной в результате беспорядков, отдыхают, спят, проводят групповые инструктажи. Собственно, прямо от музея и начинается восточная зона атак на Национальную ассамблею.

По проспекту 12 Октября отряды протестующих уходят атаковать восточную сторону здания парламента. С западной стороны парламента протестующие расположились в парке Ла Аламеда, и группы комбатантов пытаются прорвать оцепление по улицам Клементе Понсе и Луиса Содиро, закидывая полицию камнями и коктейлями Молотова. Получив в ответ с десяток со слезоточивым газом, они отходят, чтобы отдышаться, и опять идут в атаку. И так целый день — одни группы атакующих сменяют другие. Остальные протестующие в парке готовят коктейли Молотова, подносят шины и воду.

Все государственные и коммерческие предприятия в центре города закрыты, за исключением больниц и пожарных служб. «Макдональдс», KFC, рестораны и кафе, магазины закрыты на замки. Бизнес несет убытки.

Но, похоже, большинство горожан солидарны с митингующими. Власти столицы не в состоянии справиться с проблемой, поэтому мэр города Хорхе Йунда объявил сегодня, что президент Эквадора Ленин Морено согласился пересмотреть скандальный декрет об отмене субсидирования цен на топливо и встретиться с лидерами протеста. Это известие протестующие оценили как свою победу и отметили танцами около музея Эквадора.

Там же, около музея, я стал свидетелем, как протестующим удалось взять в заложники еще одного полицейского. Каким чудом он оказался в одиночку в самом логове протеста, непонятно, но последствия для него будут печальные. Судя по тому, как взявшие его в плен защищали от остальной толпы, скальп с него снимать не будут, но ударов палками и пинков ему досталось немало. Несколько чувствительных ударов палкой по спине досталось и мне за то, что я снимал происходящее. Толпа просто жаждала крови несчастного полицейского. Опасаясь, что мне разобьют камеру, я прекратил съемку.

Если с западной стороны парламента полиция отбивала атаки протестующих слезоточивым газом, то с восточной стороны, со стороны музея, дело дошло до применения резиновых пуль. Но тактической обороной власти ситуацию не удержат, это уже очевидно.

Президент Эквадора Ленин Морено объявил, что вводит в столице республики Кито комендантский час. Он надеется, что это остановит насилие.

«Я распорядился ввести комендантский час и военный контроль в Кито и окрестностях. Он начнет действовать в 15:00», — сообщил Морено в своем аккаунте в Twitter.

Он также согласился пересмотреть декрет об отмене субсидий на топливо, который вызвал волну протестов в стране. Об этом сообщил мэр Кито Хорхе Йунда по итогам переговоров Ассоциации муниципалитетов Эквадора с главой государства. Комментарий градоначальника доступен на его странице в Twitter.

Однако протестующие продолжают атаки на полицию и государственные объекты. Они заявили корреспонденту ФАН, что не остановятся, и формулируют все новые требования к властям. При этом демонстранты перешли к террористическим методам противостояния и захватывают в заложники полицейских и чиновников. По данным местных СМИ, заложников уже больше двух десятков.

Напомним, протесты в Эквадоре начались из-за резкого повышения цен на топливо, вызванного отменой государственных субсидий. Власти больше не могут позволить себе субсидировать его покупку, объяснил президент Морено. С начала октября цены на топливо подскочили более чем вдвое. Глава государства ввел режим чрезвычайного положения сроком на 60 дней и отменил трехдневный визит в Германию.