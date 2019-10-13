В Петербурге пожилым людям помогают обрести второе дыхание и начать новую жизнь

Проект «Второе дыхание» родился из идеи подарить людям «третьего возраста» силы и вдохновение, раскрыть их самих и мир вокруг в новом свете. Сейчас он реализуется в рамках союза бизнеса с фэшн-индустрией. Стилисты, психологи, косметологи и диетологи помогают дамам раскрепоститься, узнать себя заново как женщин, сформировать уникальный образ и начать жить полной жизнью. В ближайшем будущем команда планирует провести финальный конкурс красоты с приглашением победительниц в проект для помощи новым участницам. Подробнее — в специальном материале Федерального агентства новостей.

Все началось с того, что петербургского предпринимателя Алексея Белозерова пригласили в жюри конкурса красоты от модельного агентства «Другая модель». Конкурс был действительно особенный: в нем участвовали взрослые дамы из России, Белоруссии, Финляндии, Казахстана. Там Белозеров познакомился с 80-летней Алевтиной Ивановой.

«Меня поразила ее судьба, — вспоминает Алексей. — Всю жизнь эта дама работала фельдшером, была хорошим исполнителем, думала о себе больше как о члене общества, чем как о женщине. И только сейчас она задумалась о себе. Она так скромно, без пафоса рассказала про свою жизнь, что я решил помочь ей пережить те эмоции, тот опыт, которого еще не было в ее жизни, и то, что она захотела сейчас, — обрести второе дыхание. Я видел, как загораются ее глаза, как она начинает смотреть на жизнь вокруг другим взглядом. Это удивительное чувство. У нас так привыкли помогать исполнять мечты детей, но о пожилых людях почему-то забывают».

После того, как Алевтине помогли найти новый образ и понять саму себя, на достигнутом решено было не останавливаться. Идея помочь дамам и кавалерам «третьего возраста» обрести второе дыхание быстро собрала вокруг себя единомышленников. Белозеров с агентством «Другая модель» подошли к вопросу комплексно. К работе были привлечены стилисты, косметологи, психологи, диетологи. Недавно к ним присоединился нейролингвист, который по почерку, диктофонным записям может собрать психологический портрет человека.

«Команда собирается на удивление легко, — поделился радостью Белозеров. — Возраст оказался общим интересом для всех нас. Никого не уговаривал. Все понимают важность этого явления. Возраст может оказаться в роли дамоклова меча, а может заставить задуматься о себе, своей жизни, о том, какой след ты оставишь после себя. Большинство из нас, конечно, старше 35 лет, но в последнее время стала активно подключаться и молодежь. Наш подход — это использование профессионалов для достижения гармоничного и полезного для здоровья результата. Участие в нашем проекте бесплатное. Уже проведено несколько этапов конкурсов красоты для дам, и мы активно зовем к нам участников-мужчин».

Как рассказал ФАН предприниматель, на мысли о том, что «третий возраст» в России в корне неправильно воспринимается (и, соответственно, переживается) гражданами, его навела не только история Алевтины, но и наблюдение за окружающими.

«Среди моих знакомых много интересных, успешных людей, профессионалов своего дела, — отметил Алексей. — Но многие из них или уже «состарились», или бросились в обратную сторону и яростно сражаются со своим возрастом. Кто-то в 30, кто-то в 40. И я понял, что дело не в возрасте, а в том, что в голове у человека. Кто-то просто не видит для себя возможности открыть новые горизонты, раскрыть новые грани своей личности. И мы хотим этим людям помочь».

Участников в проект команда ищет преимущественно в Интернете, но со временем ребята хотят выйти по-крупному в «реал» и считают это вполне обоснованным с точки зрения общегосударственных задач.