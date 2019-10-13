Гонщик Брайкович ужаснул Instagram фото своей ноги

Загреб, 13 октября. Словенский велогонщик Янез Брайкович испугал подписчиков в Instagram фотографией своей ноги после соревнований в Хорватии.

На снимке видно сильно развитую икроножную мышцу. Жировой прослойки практически нет, поэтому она очень рельефная, видны вены и сухожилия, словно у 35-летнего спортсмена практически нет кожи.

«Главное, не облажаться прямо сейчас», — подписал снимок Брайкович.

В итоге он занял 38-е место в гонке, победителем стал британец Адам Йейтс.

Фотография ноги шокировала пользователей соцсети. Кто-то подумал, что снимок был обработан в фоторедакторе. Были и те, кто, видимо, помня историю с дисквалификацией спортсмена из-за пищевой добавки, предположили, что словенец использует какие-то стимулирующие препараты.

«Кажется, он на допинге», «Выглядит, как будто это фотошоп», «Это нога не человека, а машины», — написали юзеры в комментариях.

Напомним, в 2004 году Брайкович стал чемпионом мира до 23 лет в индивидуальной гонке на время. В начале 2019 года его дисквалифицировали на десять месяцев. Причиной стало использование спортсменом пищевой добавки, в составе которой обнаружили запрещенное вещество метилгексанамин.