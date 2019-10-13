В сирийской Ракке прошел массовый митинг против произвола курдских террористов

Дамаск, 13 октября. Массовый народный митинг прошел в сирийском городе Дибси-Афнак, провинция Ракка. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Стихийные митинги населения против иностранной оккупации и в поддержку восстановления территориальной целостности Сирийской Арабской Республики прошли сразу в нескольких сирийских провинциях в пятницу, 11 октября.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Напомним, что жители провинции Ракка уже не первый год подвергаются дискриминации со стороны курдских формирований, оккупировавших регион. В частности, курдские оккупационные власти закрывают правительственные школы, заставляя местных детей учить свой язык и приобщаться к своей культуре. Кроме того, курдские боевики YPG, связанные с террористами «Рабочей партии Курдистана» (РПК) осуществляют насилие в отношении суннитов. Как правило, убийства людей происходят под предлогом зачистки региона от боевиков запрещенного в России «Исламского государства»1.

При этом, с ИГИЛ1 курды предпочитают не воевать, как это делает Сирийская арабская армия (САА). Обычно они договариваются с боевиками, что позволяет курдским радикалам заходить на все новые и новые территории республики. Так, в 2017 году курдам удалось захватить наиболее важные регионы на восточной стороне Евфрата, в том числе и нефтяные поля Аль-Омар и Аль-Танак..

В ходе военных действий на территории Сирии курдские радикалы также осуществляли принудительную мобилизацию местного арабского населения, заставляя молодежь воевать на своей стороне. В случае отказа с людей требовали крупные суммы отступных, либо сажали в тюрьму.

Ранее ФАН брало интервью у жительницы провинции Хасака, женщина рассказала о том, как курдские формирования также насильственно вербуют местных жителей, заставляя молодежь сражаться на своей стороне.

По ее словам, принудительной мобилизации подвергаются люди младше 18 лет. В качестве своего рода политики ограничения населения, проводимой в районах, находящихся под контролем курдов, жителей деревень Тель-Хармал, Хадрави и Видада Абделя к югу от Рас-аль-Айна заставляют выплачивать налоги за члена своей семьи, отказавшегося участвовать в военных действиях. под контролем курдских формирований.

1 Организация запрещена на территории РФ.