Пугачева впервые увидела будущего мужа в роддоме

Москва, 13 октября. Юморист Владимир Винокур рассказал во время телевизионной передачи «Привет, Андрей», как они с певицей Аллой Пугачевой впервые увидели Киркорова, когда он был младенцем.

Винокур был очень дружен с родителями Киркорова. Когда он узнал о рождении наследника своего хорошего знакомого, то бросился в роддом вместе с цветами. Также вместе с ним поздравить с выпиской мать Киркорова пришла Пугачева и еще несколько звезд советской эстрады.

«Когда он (Филипп Кирокоров. — Прим.ФАН) родился, мы с Пугачевой, Кобзон, Лещенко, побежали в роддом с цветами», — вспомнил юморист.

После юморист неоднократно выступал на одной сцене вместе с артистом, когда тот начал свою концертную деятельность. Винокур отмечает, что они через многое прошли вместе и стали с Кирокоровым настоящими друзьями.

После король поп-музыки встретился с примадонной в 1988 году. Киркоров дебютировал в программе Ильи Резника, там на его талант и обратила внимание будущая супруга, пригласив выступить в своей программе «Рождественские встречи». На то время Пугачева была уже популярной певицей в СССР.

Алла Пугачева и Филипп Киркоров поженились в 1994 году в Санкт-Петербурге. Развелась звездная пара в 2005 году. На тот момент Пугачева уже несколько лет встречалась с юмористом Максимом Галкиным. Примечательно, что Галкина и Пугачеву познакомил сам Киркоров на фестивале «Славянский базар» в Витебске, не зная, к чему это приведет.

Сейчас Максим Галкин и Алла Пугачева воспитывают двоих детей, Гарри и Лизу. Ранее в Сети появилась фотография примадонны, на котором певица запечатлена без макияжа во время прогулки с дочкой.