Полиция Эквадора отбила у протестующих здание парламента и прилегающие улицы

Кито, 13 октября. Конфедерация коренных народов Эквадора (индейцев) готова свергнуть президента страны Ленина Морено, активизируя протестные акции в столице Кито. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) Игорь Петрашевич с места событий.

Протестные акции в столице страны поражают своей яростью и бескомпромиссностью. Решение правительства президента Ленина Морено об отмене субсидий на дизельное топливо и бензин привело к массовым беспорядкам, в ходе которых активисты неожиданно для самих себя захватили несколько ключевых зданий, включая здание Национальной ассамблеи. На видео ФАН можно увидеть, как именно происходили события.

Тем временем глава Национальной федерации общественного пассажирского транспорта Эквадора Абель Гомес отметил, что транспортники не несут ответственности за акты вандализма, которые были зафиксированы во время беспорядков. Он также не стал говорить о возможном соглашении с властями, но заявил о необходимости пересмотра тарифов на проезд. Это может быть некой компенсацией за отмену субсидий, предположили спикеры ФАН, рассказывающие о ситуации в стране.

В Кито проходят жесточайшие бои демонстрантов с полицией, которые заканчиваются, по данным СМИ оппозиции, гибелью протестующих. Утверждается, что с 1 октября погибло пять манифестантов.

Ранее ФАН сообщало, что 1 октября 2019 года президент Эквадора Ленин Морено объявил о проведении ряда либеральных экономических реформ в стране. Они включают в себя либерализацию цен на моторное топливо, а также отмену субсидий на него. Данные субсидии обходились бюджету Эквадора в 1,3 млрд долларов в год. Однако граждане категорически не приняли реформы и вышли на улицы. По всей стране фиксируются массовые акции протеста и столкновения с полицией.

Эквадор должен избавиться от бюджетного дефицита, который в 2018 году был равен 0,9%, и уже в следующем году получить профицит в 3,8% ВВП. Кроме того, страна должна сократить долг с 46,1% в 2018 году до 36% ВВП в 2023 году и увеличить валютные резервы с нынешних 5,1 млрд до 11,4 млрд долларов к концу 2021 года.

Тем временем в эквадорском городе Портовьехо несколько десятков заключенных совершили побег из тюрьмы. Инцидент произошел на фоне протестов, сообщила глава МВД Эквадора Мария Паула Ромо.

Известно, что местные индейцы являются серьезной силой. Конфедерация коренных народов Эквадора (CONAIE), созданная в 1986 году, заставила уйти в отставку 51-го президента Хамиля Мауада в 2000 году и 52-го — Лусио Гутьерреса — в 2005-м.

8 октября 2019 года CONAIE объявила о Великой национальной мобилизации (Gran Movilización Nacional) на «священных территориях» индейских резерваций и разрыве диалога с правительством Эквадора. Рафаэль Корреа, проживающий в Бельгии, призвал эквадорцев к досрочным выборам, при этом отрицая свою причастность к протестам.