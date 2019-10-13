Вашингтон, 13 октября. Американские войска не должны оставаться в Сирии для обеспечения безопасности границы с Турцией, им следует уйти. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на конференции консервативных политиков в Вашингтоне.

Глава Белого дома объявил, что военнослужащие США «победили ИГИЛ»1 (организация запрещена в РФ) и теперь должны заняться охраной собственной границы.

«Мы сделали свою работу, мы должны вернуться домой», — сказал он.

Трамп подчеркнул, что он считает свою позицию правильной, несмотря на то, что многие с его мнением не согласны. В Сирии американская армия, по его словам, «должна была оставаться 30 дней, а в итоге пробыла 10 лет».

«Порой нужно знать, за что мы воюем. Мы не можем оставаться там вечно», — заключил он.

Американский президент похвалил действия Турции по борьбе с террористами из курдских вооруженных формирований, приняв первое разумное решение за время всего сирийского конфликта.

Антитеррористическая операция «Источник мира», направленная против курдских вооруженных формирований, началась в приграничных районах Сирии в среду. О ее старте объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который указал, что целью процесса является создание зоны безопасности вдоль границы двух государств. Кроме того, Анкара намерена пресечь передвижение боевиков по трассе М-4.

Примечательно, что официально курдские боевики из «Демократических сил Сирии» (SDF) заявляют о «борьбе с терроризмом», однако на деле включают экстремистов из «Исламского государства»1 (организация запрещена в РФ) в свои ряды. Их цель — захватить восточный берег Евфрата, где живут сунниты.

После начала операции Анкары США вывели свои войсковые подразделения из района наступления Турции на севере Сирии. При этом в Пентагоне подчеркнули, что Штаты «не меняли своего военного присутствия в стране».

Отметим, что США появились в Сирии в 2014 году незаконно, они не согласовали свои действия в властями государства и резолюцией СБ ООН. США заявляют о «борьбе с терроризмом», однако за несколько лет присутствия американских войск в регионе не было достигнуто никаких успехов в данном направлении.

Основные силы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных.

Кроме того, известно, что США активно поддерживали SDF. Аналитики отмечают, что своим решением вывести воска с территории проведения операции Турции Трамп практически предал интересы курдских боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.