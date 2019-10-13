Древнейшую карту загробного мира обнаружили в Египте

Каир, 13 октября. Археологи во время исследования одной из гробниц в некрополе Египта отыскали древнейшую в мире карту с описанием загробного мира.

Карта называется «Книга двух путей». Авторы рассказывают в письменах о дороге, которую преодолевает человек после смерти по пути в загробный мир.

«Книгу двух путей» обнаружили исследователи в египетском некрополе Дейр-эль-Берша. Специалисты нашли погребальный колодец с могилой знатной женщины по имени Анк. Предположительно, она жила во времена Среднего царства, приходящегося на 2050-1710 годы до нашей эры.

Карта была высечена на гробу умершей женщины. Знаки «Книги двух путей» были нанесены на саркофаг около четырех тысяч лет назад, сообщает издание «Фактом».

Древнейшая карта выполнена в виде рисунка, состоящего из двух линий. Они характеризуют два пути, по которым умерший может предстать перед правителем загробного мира Осирисом. Также на письменах были изображены иероглифы и символы, с помощью которых, предположительно, можно было отогнать от себя злобных духов.

Ранее археологи обнаружили в Крыму загадочный саркофаг во время раскопок античного города Мирмекий. Захоронение уникально тем, что могила не выложена из плит, а вырезана в цельном куске камня. Предположительно, саркофаг принадлежал младенцу.