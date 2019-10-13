Усик дебютировал в супертяжелом весе с победы над Уизерспуном

Чикаго, 13 октября. Украинский боксер Александр Усик встретился на ринге с американским спортсменом Чаззом Уизерспуном. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик перешел в супертяжелую весовую категорию и одержал победу в первой бою.

Бой состоялся в Чикаго. Усик победил соперника техническим нокаутом. Во время седьмого раунда украинец обрушил на американца серию точных ударов. Уизерспун выстоял в раунде, однако после этого решил отказаться от продолжения боя.

Изначально соперником Усика был заявлен голландец Тайрон Спонг, однако он выбыл из игры за три дня до встречи, провалив допинг-тест. 38-летний американец согласился заменить боксера и вышел на ринг против украинца.

Александр Усик в 2018 году выиграл первый сезон Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Спустя время боксер защитил свои титулы в бою с британцем Тони Беллью. После этого Усик принял решение перейти в супертяжелый вес.

На счету украинского боксера 17 побед (из них 13 нокаутом). Усик не потерпел на профессиональном ринге ни одного положения. У Уизерспуна это четвертое поражение в карьере при 38 победах (29 нокаутом).