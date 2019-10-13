Полицейский застрелил темнокожую женщину в Техасе

Остин, 13 октября. Сотрудник полиции застрелил темнокожую женщину в ее собственном доме в Техасе. Он был на задании, приехал проверить, почему дверь в здании широко открыта. Об это сообщили правоохранительные службы штата.

К стражам порядка обратился сосед, который попросил полицию проверить, все ли в порядке в доме неподалеку. Сотрудники правоохранительных органов прибыли в указанное место, а когда увидели в окне хозяйку — застрелили ее.

Известно, что офицер начал службу в полицейском отделении округа Форт-Уэрт в апреле прошлого года. После произошедшего его отстранили от работы до выяснения обстоятельств дела.

В пресс-релизе полиции указывается, что произошедшую в Техасе ситуацию сотрудник расценил как угрозу.

«Офицер схватил табельное оружие и совершил один выстрел в человека, находившегося в здании», — сообщили в полиции.

Женщина скончалась от полученных ранений, передает телеканал «360». Медики не успели ее спасти.

Накануне стало известно о стрельбе в Нью-Йорке, при которой погибли четыре человека, еще трое получили ранения. Трагедия произошла на юге Бруклина, огонь был открыт по посетителям ночного клуба. Всех, кто получил ранения при стрельбе, экстренно госпитализировали. Показания по делу дают два человека.

Отметим, что это далеко не первый случай стрельбы в Бруклине. В июле этого года неизвестный открыл огонь на уличном празднике. Тогда погиб один человек, 11 получили ранения.