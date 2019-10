Huawei существенно снизила цену на смартфон Honor V20

Пекин, 13 октября. Китайская компания Huawei существенно снизила цену в стране на смартфон Honor V20 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти. Цена на гаджет упала с момента старта продаж примерно на 200 долларов.

Флагман начала текущего года в версии с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти на момент выхода был оценен в 510 долларов. В мае же его купить можно было уже за 490 долларов. Теперь такая версия смартфона обойдется, к примеру, на площадке JD.com в 310 долларов.

Официальная премьера Honor V20 прошла в конце декабря прошлого года. Его оснастили экраном с отверстием под фронтальную камеру, SoC Kirin 980, аккумулятором емкостью 4000 мАч и 48-мегапиксельной тройной основной камерой.

В настоящее время компания готовится выпустить гаджеты Honor V30 и V30 Pro. Они станут предвестниками Honor 30 и Honor 30 Pro.

Напомним, что в конце сентября китайская компания представила свой новый флагман Mate 30 на презентации в Мюнхене. Смартфон оснащен плоским AMOLED-экраном диагональю 6,62 дюймов с разрешением 2340x1080 пикселей. Емкость аккумулятора равна 4200 мАч. Кроме того, устройство имеет функцию распознавания лиц, а также возможность быстрой зарядки.

