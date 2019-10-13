Забетонированное тело мужчины нашли в гараже Брянска

Брянск, 13 октября. Забетонированное тело мужчины обнаружили в одном из гаражей в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Брянской области.

Об исчезновении 57-летнего жителя Брянска сообщили родственники. Стражи правопорядка организовали поиски, тело нашли в одном из гаражей на улице Урицкого.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, останки мужчины тщательно спрятали. Для извлечения тела оперативные сотрудники вынуждены были вскрывать бетонный пол.

Правоохранителям удалось выйти на след трех подозреваемых, в субботу их заключили под стражу. Им предъявлено обвинение в убийстве, возбуждено уголовное дело.

В настоящее время расследование продолжается, полиции предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

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