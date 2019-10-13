Названа причина сокращения сотрудников ГИБДД в регионах России

Москва, 13 октября. Сокращение штата работников ГИБДД началось в нескольких российских регионах, сообщили в правоохранительных органах.

«Центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет», — уточнили правоохранители.

Известно, что под сокращение попадут около двух тысяч человек. Причиной названо укрепление подразделений по вопросам миграции МВД. В правоохранительных органах заверили, что начавшийся в ГИБДД процесс никак не скажется на работе подразделений Госавтоинспекции.

В пресс-службе МВД России пока информацию не прокомментировали.

Ранее в ГИБДД ответили на вопросы о штрафах, на которые влияет непогода. Как объяснили в Госавтоинспекции, во время плохих метеорологических условий должны быть выключены системы фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). Поэтому все зарегистрированные нарушения во время тумана или осадков в виде сильного дождя не должны отражаться на российских автомобилистах в виде штрафов.

Отметим, что еще в июле Госавтоинспекция сообщила о планах провести анализ существующих правил дорожного движения на предмет их будущего улучшения. А в августе ГИБДД совместно с Минтрансом РФ и общественными организациями запустила социальную кампанию по борьбе с превышением скорости.