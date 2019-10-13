Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Названа причина сокращения сотрудников ГИБДД в регионах России

1 843
0 Оставить комментарий

Названа причина сокращения сотрудников ГИБДД в регионах России

Москва, 13 октября. Сокращение штата работников ГИБДД началось в нескольких российских регионах, сообщили в правоохранительных органах.

«Центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет», — уточнили правоохранители.

Известно, что под сокращение попадут около двух тысяч человек. Причиной названо укрепление подразделений по вопросам миграции МВД. В правоохранительных органах заверили, что начавшийся в ГИБДД процесс никак не скажется на работе подразделений Госавтоинспекции.

В пресс-службе МВД России пока информацию не прокомментировали.

Названа причина сокращения сотрудников ГИБДД в регионах России

Ранее в ГИБДД ответили на вопросы о штрафах, на которые влияет непогода. Как объяснили в Госавтоинспекции, во время плохих метеорологических условий должны быть выключены системы фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). Поэтому все зарегистрированные нарушения во время тумана или осадков в виде сильного дождя не должны отражаться на российских автомобилистах в виде штрафов.

Отметим, что еще в июле Госавтоинспекция сообщила о планах провести анализ существующих правил дорожного движения на предмет их будущего улучшения. А в августе ГИБДД совместно с Минтрансом РФ и общественными организациями запустила социальную кампанию по борьбе с превышением скорости.

infox - new
Источник: ТАСС
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров