Кравчук рассказал о прогрессе в отношениях Украины с Россией

Киев, 13 октября. Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал о прогрессе в отношениях Киева с Москвой. Мнением экс-глава государства поделился в эфире одного из украинских телеканалов.

Кравчук отметил, что президент России Владимир Путин разговаривает с украинским коллегой Владимиром Зеленским. В качестве результата этих переговоров он упомянул обмен заключенными.

«Путин начал слушать, не просто слышать, а слушать Зеленского. Он с Порошенко не хотел разговаривать, с Зеленским — разговаривает, и это уже плюс. После этих разговоров состоялся обмен 35 на 35», — отметил Кравчук.

Он подчеркнул, что раньше об этом и речи не было. По мнению Кравчука, Россия начала смотреть на Украину «как на государство», а не «как на невестку».

По словам экс-президента, у Москвы и Киева осталось много неразрешенных вопросов, справиться с которыми быстро будет невозможно. Но «раз форточка открылась», то открывать надо и окно, и двери, «чтобы говорить серьезные речи», подчеркнул Кравчук. Экс-президент предположил, что «первый серьезный разговор» пройдет в Париже на предстоящей встрече нормандской четверки.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что подготовка к саммиту в «нормандском формате» ведется на уровне помощников президентов. По завершении подготовительных мероприятий лидеры сами определят дату встречи.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не исключает, что Киев требует созвать саммит «нормандской четверки» для пересмотра предыдущих договоренностей. По его словам, Россия сделает все, чтобы этого не допустить.