Драку менеджера Нурмагомедова с экс-чемпионом UFC сняли на видео

Лас-Вегас, 13 октября. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Энтони Петтис устроил драку с менеджером действующего чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азизом. Потасовку сняли на видео, ролик появился в Сети.

Инцидент произошел на турнире UFC PFL в американском Лас-Вегасе. Серьезных последствий от драки удалось избежать — в конфликт вмешалась полиция, присутствовавшая на соревновании.

Примечательно, что произошедший конфликт далеко не первый для представителя российского спортсмена. Ранее он пытался начать драку с чемпионом UFC в полусреднем весе Колби Ковингтоном и с Абе Кава. Кроме того, потасовка чуть было не началась с менеджером чемпиона промоушена в полутжелом дивизионе Джона Джонса.

Ранее Нурмагомедов рассказал о сильном давлении со стороны болельщиков на поединке в Абу-Даби с американцем Дастином Порье. По словам бойца, во время боя с ирландцем Конором Макгрегором его поддерживало лишь 5% аудитории в Лас-Вегасе, а в Абу-Даби была абсолютно другая картина.

Тем временем популярный американский актер Стивен Сигал высказался о чемпионе UFC в легком весе. По его мнению, Нурмагомедов не является лучшим спортсменом в ММА на данный момент. Тем не менее артист назвал его великим бойцом, которому он не вправе давать советы.