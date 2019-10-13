Курды заявили о гибели 75 солдат армии Турции в Сирии

Дамаск, 13 октября. Арабо-курдские «Демократические силы Сирии» (SDF) атаковали войска Анкары в городе Рас-Аль-Айн, в результате чего погибли 75 турецких солдат, уничтожены семь танков. Об этом заявили местные СМИ.

По данным журналистов, 19 турецких военных получили ранения в результате ударов, нанесенных курдскими формированиями.

Накануне минобороны Турции заявило, что стратегически важный город Рас-Аль-Айн был взят под контроль, интенсивные удары по нему наносила авиация и артиллерия армии. При этом командование SDF эту информацию опровергло.

Напомним, военная операция «Источник мира» в приграничных районах Сирии началась в среду, об этом объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, цель состоит в зачистке региона от арабско-курдских сил с последующим созданием на этой территории «зоны безопасности», куда будут перемещены сирийские беженцы, которые находятся сегодня в Турции.

Отметим, что Анкара считает курдов пособниками Рабочей партии Курдистана, которая признана в Турции террористической группировкой.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил о недопустимости гибели мирных жителей в ходе операции Турции в Сирии. В Москве исходят из того, что меры стабильности на северо-востоке Сирии должны быть обеспечены с учетом интересов всех этно-конфессиональных групп сирийского народа.

Президент РФ Владимир Путин призвал страны, находящиеся в Сирии нелегитимно, покинуть ее территорию.