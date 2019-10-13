Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии растет. События дня. ФАН-ТВ

Число жертв «Хагибиса» растет В Японии растет число жертв грозного тайфуна «Хагибис». Стихия, по данным СМИ, унесла жизни не менее девяти человек — еще вдвое больше числятся пропавшими без вести. Общее количество пострадавших уже превысило сотню. Основной удар тайфуна пришелся на центр страны, в том числе на столичную префектуру Токио, хотя ливни и шквалистый ветер пронеслись по всей Японии. В наиболее пострадавших районах это привело к разрушениям домов и транспортному коллапсу — на воде, на суше и в воздухе. Особенно беспощадным «Хагибис» оказался к морякам в Токийском заливе, где затонуло грузовое судно под флагом Панамы. На его борту находились 12 человек, но СМИ сообщили, что спасены лишь трое. Поиски остальных еще продолжаются.

В Эквадоре разгораются протесты Насыщенный событиями уик-энд продолжился и в Эквадоре. Здесь разгораются уличные протесты, которые переросли в ожесточенные бои с полицией. Основные столкновения проходят в столице страны — Кито, где расположена Национальная ассамблея. Поймавшие кураж активисты даже ворвались в здание парламента, и стражам порядка пришлось выдворять их силой. Однако это еще больше раззадорило протестующих — они оккупировали улицы вблизи ассамблеи, вооружившись камнями и зажигательными смесями. Напомним, что недовольство граждан в начале октября вызвал рост цен на топливо в Эквадоре (более чем на 120%). На фоне беспорядков президент страны Ленин Морено объявил режим ЧП.

ДТП в Кашире Страшное ДТП произошло в подмосковном округе Кашира. Пять человек погибли в аварии двух легковых авто на трассе М-6 «Каспий». Еще столько же пассажиров пострадали — среди них двое малолетних детей. Инцидент случился недалеко от деревни Каменка. После сильного лобового столкновения одна из машин перевернулась и едва не вылетела за пределы трассы. Движение по этой полосе было ограничено. Сейчас на месте работают оперативные службы и выясняют причины ДТП.