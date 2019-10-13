Китайский смартфон Redmi K20 Pro от Xiaomi резко упал в цене

Москва, 13 октября. Флагманский смартфон китайской корпорации Xiaomi Redmi K20 Pro резко упал в цене, подешевев на 80 долларов.

Устройство продается на мировом рынке под названием Xiaomi Mi 9T Pro. Смартфон с оперативной памятью 6 Гб и ПЗУ на 64 Гб теперь можно будет купить за 282 доллара. На старте продаж цена составляла 362 доллара. На российском рынке Xiaomi Mi 9T Pro будет продаваться за 33 тысячи 990 рублей.

Во второй половине сентября компания Apple отвоевала третье место по объему продаж смартфонов в России, подвинув на четвертую строчку Xiaomi, сообщила газета «Известия». Эксперты связывают успех американского производителя с удачным стартом продаж iPhone 11.