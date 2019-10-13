Число погибших из-за тайфуна в Японии выросло до 10

Токио, 13 октября. Число погибших из-за мощного тайфуна «Хагибис» в Японии выросло до 10 человек. Об этом сообщает телеканал NHK.

В результате прохождения тайфуна по территории Японии пострадали 128 человек, не менее 16 человек числятся пропавшими без вести, 10 погибли.

Ранее сообщалось, что скорость ветра в Японии достигает 45 метров в секунду, при порывах этот показатель увеличивается до 65 метров в секунду. Японские метеорологи объявили максимальный уровень угрозы объявлен не меньше, чем в семи префектурах в центральной части государства. Сюда же относится Токио и его окрестности. К эвакуации готовятся свыше 15 миллионов человек.

На данный момент из-за стихии без света остались 45 тысяч жителей в разных частях Японии. Кроме того, японские авиакомпании отменили почти 2 тысячи внутренних и зарубежных авиарейсов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова рассмотреть вопрос о помощи Японии, но пока обращений от Токио не поступало.