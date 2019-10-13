Россиянин Бивол защитил титул чемпиона мира WBA в бою с Кастильо

Чикаго, 13 октября. Россиянин Дмитрий Бивол успешно защитил титул чемпиона мира в весовой категории до 79,38 кг по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в прошедшем в Чикаго 12-раундовом поединке.

Бивол выиграл бой с доминиканцем Ленином Кастильо по очкам единогласным решением судей. Поединок проходил в невысоком темпе. В шестом раунде россиянин отправил соперника в нокдаун, но тот сумел восстановиться и продолжил оказывать сопротивление. Тем не менее преимущество Бивола было неоспоримо.

Поединок стал шестой защитой титула WBA для российского боксера. Боксер из Санкт-Петербурга завоевал временный титул чемпиона мира WBA в седьмом бою в карьере, победив в 2016 году доминиканца Феликса Валеру и защитив пояс в бою с новозеландцем Робертом Берриджем. На постоянной основе чемпионом мира Бивол был объявлен в 2017 году после завершения карьеры владевшего поясом боксера из США Андре Уорда и отказа шведа Баду Джека.

В ноябре 2017 года Бивол в конце первого раунда нокаутировал австралийца Трента Бродхерста, успешно защитив титул. В марте 2018 года российский боксер победил техническим нокаутом в 12-м раунде обязательного претендента кубинца Салливана Барреру. Позже Бивол побил малавийца Айзека Чилембу, бойца из Канады Жана Паскаля и боксера из США Джо Смита-младшего.

В настоящее время в послужном списке 28-летнего Дмитрия Бивола 17 побед, в том числе 11 нокаутом. Последние четыре победы россиянин одержал по очкам.

Его соперник, 31-летний Ленин Кастильо дрался за титул чемпиона мира впервые. В его послужном списке 20 побед, в том числе 15 нокаутом, одна ничья и три поражения.

Чемпионскими титулами в весовой категории до 79,38 кг на данный момент владеют еще двое россиян: Сергей Ковалев имеет чемпионский пояс Всемирной боксерской организации (WBO), Артур Бетербиев владеет титулом Международной боксерской федерации (IBF).