В США рассказали о цели захода эсминца «Портер» в Черное море

Вашингтон, 13 октября. Командующая шестым флотом США вице-адмирал Лиза Франкетти рассказала о цели захода эсминца «Портер» в Черное море. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

По словам Франкетти, это плановая операция, которая призвана показать приверженность США «к свободному судоходству» и союзникам по НАТО.

«Это плановая операция — седьмой заход нашего эсминца в Черное море в этом году — демонстрирует нашу приверженность свободе судоходства и нашим союзникам по НАТО и партнерам в Черном море», — отметила вице-адмирал.

Ранее о заходе в Черное море эсминца ВМС США сообщили в Национальном центре управления обороной. После этого к сопровождению военного корабля приступил Черноморский флот России. Действия американского эсминца контролируют малые ракетные корабли «Орехово-Зуево» и «Вышний Волочек», а также фрегат «Адмирал Эссен».

В последний раз «Портер» заходил в акваторию Черного моря в августе. Тогда его сопровождением занимался сторожевой корабль «Сметливый», сообщила «Газета.ру».

По данным международной Конвенции Монтре 1936 года, военные корабли, не относящиеся к черноморскому флоту, имеют право находиться в акватории водного объекта не более 21 суток.

Ранее правительственный аналитический центр США RAND Corporation опубликовал доклад, в котором предложил стратегию сдерживания России на Черном море. Американские эксперты выразили обеспокоенность фактом модернизации Россией Черноморского флота. Страны Североатлантического альянса, также обеспокоенные увеличением военной мощи РФ, разработали меры по поддержке Украины и Грузии в акватории Черного моря.