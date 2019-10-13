В Иркутской области объяснили рост зарплаты у губернатора

Иркутск, 13 октября. Власти Иркутской области объяснили рост зарплат у чиновников и губернатора увеличением доходной части регионального бюджета. Соответствующие разъяснения со ссылкой на начальника управления губернатора и правительства региона по государственной гражданской службе, кадрам и государственным наградам Валерия Митусова дала пресс-служба правительства Приангарья.

Руководитель пресс-службы регионального правительства Павел Добродеев отметил, что рост зарплаты связан с необходимостью ее индексации в соответствии с указом президента с 1 октября 2019 года.

Митусов подчеркнул, что в системе органов государственной власти региона уровень окладов не менялся с 2012 года и лишь дважды индексировался на 4% (показатель инфляции) в 2018 и 2019 годах. Тогда как во исполнение майских указов президента России Владимира Путина, средняя заработная плата работников основного персонала госучреждений в Иркутской области с 2012 года увеличилась в 2,3 раза.

«Губернатором Иркутской области принято решение о повышении окладов всех областных государственных служащих в равном размере. Это стало возможным благодаря увеличению доходной части бюджета Иркутской области за четыре года на 88%», — цитирует сообщение РИА Новости.

Фактическое увеличение окладов составит 20% от существующих на данный момент.

Ранее губернатор Иркутской области Сергей Левченко выступил с инициативой повысить себе оклад до 27 тысяч рублей (+44%), сообщила газета «Известия». Региональная контрольно-счетная палата рассчитала, что на повышение зарплат в IV квартале текущего года может потребоваться 32 млн рублей. В случае принятия поправок на следующий год на эти цели понадобится 128 млн рублей.