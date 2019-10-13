National Interest рассказал, как США ненамеренно укрепляют экономику России

Вашингтон, 13 октября. Политика США в отношении Ирана, Венесуэлы и Китая ненамеренно привела к укреплению энергетического сектора России и российской экономики в целом. Об этом рассказал аналитик американского издания National Interest.

Автор материала отметил, что санкции США в отношении Ирана и Венесуэлы вынудили бывших партнеров Каракаса и Тегерана покупать российскую нефть. Кроме того, «случайной помощью» России стала торговая война США и Китая.

Конфликт из-за пошлин позволил российским энергетическим компаниям закрепиться на китайском рынке. По данным журнала, после наложения Китаем ответных тарифов на производителей сжиженного природного газа (СПГ) из США, китайские энергетические компании начали приобретать доли в российских СПГ-проектах в Арктике.

Среди других успехов российского топливно-энергетического комплекса в материале упоминается то, что в 2016 году Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в КНР, обогнав Саудовскую Аравию. В текущем году запустят газопровод «Силы Сибири», по которому в КНР каждый год будет получать 38 миллиардов кубических метров природного газа. После этого Китай займет второе место по объемам закупок российского топлива после Берлина.

Автор материала также напоминает, что, несмотря на связанное с внутриукраинским конфликтом ухудшение отношений с Европой, Россия сохраняет на континенте прочные позиции. В последние годы рос экспорт российского газа в Европу, а по итогам минувшего года «Газпром» вышел на рекордные продажи.

Согласно оценкам аналитика, после завершения в этом году проектов «Турецкий поток» и «Северный поток — 2», Россия будет дополнительно продавать 86,5 миллиарда кубометров газа в год.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на гендиректора АО «Нафтагаз» Ислама Назаралиева сообщила, что цена нефти Brent выросла с 58,3 до 60 долларов за баррель на фоне информации о взрыве на иранском нефтяном танкере в Саудовской Аравии.