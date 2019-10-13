Ленин Морено объявил о введении комендантского часа в Эквадоре

Кито, 13 октября. Президент Эквадора Ленин Морено заявил о введении военного контроля и комендантского часа в столице республики Кито из-за массовых протестов в стране. Об этом глава государства написал в микроблоге Twitter.

«Я ввел комендантский час и военный контроль в Кито и окрестностях. Он начнет действовать с 15.00 (23.00 по московскому времени). Это облегчит действия правоохранительных органов против излишних проявлений насилия», — написал Морено.

Протесты продолжаются в Эквадоре с начала октября. Катализатором беспорядков стали экономические реформы и отмена государственных субсидий на топливо. Участники протестов блокировали доступ к аэропорту столицы Эквадора, дороги и месторождения нефти. В ходе протестов погибли пять человек, сотни задержаны. Ленин Морено перенес свою штаб-квартиру из Кито в город Гуаякиль.

Ранее газета «Известия» сообщила, что из-за массовых протестов работу приостановило национальное собрание Эквадора.

Мэр столицы Хорхе Йунда по итогам переговоров Ассоциации муниципалитетов страны с президентом в минувшую субботу объявил, что Морено согласился пересмотреть отменяющий субсидии на топливо декрет.