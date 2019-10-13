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Депутат Госдумы ответил главе МИД Британии на слова о «российской агрессии»

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Депутат Госдумы ответил главе МИД Британии на слова о «российской агрессии»

Москва, 13 октября. Депутат Госдумы Антон Морозов считает, что высказывания главы МИД Великобритании Доминика Рааба о «российской агрессии» свидетельствуют о намерении секретариата НАТО сохранить финансирование альянса.

«Это касается в первую очередь чиновников, которые работают в секретариате альянса. Они хотят сохранить финансирование для организации. Для этого тиражируют мифические, выдуманные «угрозы» со стороны России», — заявил Морозов в интервью RT.

Комментируя слова главы британского дипломатического ведомства о том, что Североатлантическому альянсу следует адаптироваться к исходящей от Москвы «угрозе», депутат отметил, что в НАТО заинтересованы в сотрудничестве с Россией. В качестве сфер для взаимодействия парламентарий отметил борьбу с терроризмом и обмен разведданными.

Депутат Госдумы ответил главе МИД Британии на слова о «российской агрессии»

«Они заинтересованы по факту в продолжении сотрудничества с Россией, если у нас есть точки соприкосновения», — заключил Морозов.

Выступая на парламентской ассамблее НАТО Доминик Рааб высказался об «агрессивном поведении» Москвы. Обвинения были связаны с воссоединением Крыма с Россией, якобы имевшими место нарушениями договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и не нашедшими подтверждения сообщениями СМИ о кибератаках, сообщила «Газета.ру». Москва отрицает упомянутые Раабом обвинения, требуя предоставить доказательства. Однако их до сих пор нет.

Между тем глава МИД Великобритании отметил, что НАТО необходим обеспечивающий возможность улучшения отношений с Россией подход, уточнили в издании.

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Источник: RT
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