Постпред России дал ЕС совет, как не стать «задним двором» мировой политики

Брюссель, 13 октября. Постпред России при ЕС Владимир Чижов предложил Евросоюзу подумать над реализацией концепции Евразии от Лиссабона до Владивостока, если объединение не хочет стать «задним двором» мировой политики и экономики. Мнением дипломат поделился в рамках 17-го Родосского форума «Диалог цивилизаций».

Чижов подчеркнул, что далек от того, чтобы давать новому руководству ЕС советы, но хотел бы обратить его внимание на очевидное. По словам дипломата, единственная возможность для Евросоюза не превратиться в захудалый «задний двор» мировой политики и экономики уже в этом веке — это объединение Евразии от Лиссабона до Владивостока.

Дипломат отметил, что в качестве первых шагов для этого Евросоюз мог бы «перестать подменять ясное и понятное международное право, основанное на Уставе ООН, неким «миропорядком, основанным на правилах» и «перестать громоздить искусственные барьеры, произвольно именуемые санкциями, и прочие рестрикции», а также отказаться от практики называть ЕС «континентом».

В качестве «общего рецепта» объединения Евразии Чижов назвал «интеграцию интеграций».

«То есть сопряжение экономических потенциалов двух сосуществующих на нашем континенте крупнейших интеграционных проектов — ЕАЭС и ЕС», — пояснил дипломат.

Чижов также заявил, что в плане обеспечения безопасности в «общем европейском «доме» России и ЕС не обойтись друг без друга.

«Думаю, хорошо понимают это и в странах-членах Евросоюза. Просто некоторым евростолицам их упрямство, а может быть какие-то застарелые комплексы не позволяют признать это вслух», — цитирует постпреда России при ЕС РИА Новости.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) подписал с Сингапуром соглашение о создании зоны свободной торговли. Было подписано единое соглашение о товарах, дальше последуют двусторонние договоры об услугах и инвестициях.