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Россия

Представители украинской диаспоры из восьми стран прибывают в Крым

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Представители украинской диаспоры из восьми стран прибывают в Крым

Симферополь, 13 октября. Представители украинской диаспоры из нескольких стран прибывают в Крым с ознакомительным визитом. Об этом сообщила глава украинской общины республики Анастасия Гридчина.

«В воскресенье в Крым прибывают представители украинской диаспоры из различных стран мира. Всего около 15 человек, представляющих украинскую диаспору в Польше, Казахстане, Молдове, Белоруссии, Германии, Киргизии, Грузии, Болгарии», — цитирует Гридчину РИА Новости.

В понедельник начнется официальная часть визита. Гости возложат цветы к памятнику гетману Богдану Хмельницкому, под руководством которого 18 января 1654 года Запорожское казачество приняло решение о вхождении части современной территории Украины в состав России.

Также в рамках визита гости посетят музей украинской вышивки в Симферополе и проведут круглый стол на тему «Развитие связей украинцев Крыма с соотечественниками за рубежом».

Полуостров стал субъектом Российской Федерации в 2014 году. После госпереворота в Киеве местные власти провели референдум, на котором более 95% крымчан проголосовали за воссоединение с Россией. Киев, несмотря на волеизъявление жителей полуострова, продолжает считать регион своей «временно оккупированной» территорией.

Москва неоднократно подчеркивала, что вхождение полуострова в состав РФ прошло в соответствии с нормами международного права. По словам президента России Владимира Путина, вопрос о статусе Крыма закрыт окончательно.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский в ходе 14-часового пресс-марафона признался в любви к Крыму, сообщила «Газета.ру». Он отметил, что в 2013 году купил квартиру на полуострове, но не успел сделать ремонт.

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Источник: РИА Новости
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