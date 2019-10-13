МЧС РФ анонсировало переход сотрудников «из кабинетов в поле»

Москва, 13 октября. Часть сотрудников МЧС РФ сменит кабинетную деятельность на работу в реагирующих подразделениях. Об этом сообщил заместитель главы МЧС России Андрей Гурович.

По его словам, реформа ведомства не предполагает увольнений.

«Задача этой реформы — высвободить обеспечивающих специалистов и постараться максимально их направить на реагирующие подразделения. Если человек все время работал в кабинете, наша задача его адаптировать. Некоторые люди перейдут в поле из кабинетов», — сказал Гурович.

Чиновник убежден, что реорганизация положительно повлияет на эффективность органа.

Ранее в МЧС России заявили, что гражданам не воспрещается курение на балконах. Одновременно в ведомстве указали на необходимость уважения к правам других людей и соблюдения мер предосторожности. Об этом писала Газета.ru.