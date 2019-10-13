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Глава МИД Украины опасается отмены санкций против России

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Глава МИД Украины опасается отмены санкций против России

Москва, 13 октября. Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что опасается возможной отмены антироссийских санкций. По его мнению, ограничительные меры делают Россию «нерукопожатной».

«Если от этого целого отпадают куски, то есть кто-то заканчивает последние километры «Северного потока — 2», кто-то говорит: «а что плохого, если на следующем голосовании в G7 с нами будет Путин», то в конце останется сделать лишь один шаг: просто из-за разрушения консенсуса не продлить санкции», — сокрушается дипломат.

Глава украинского внешнеполитического ведомства полагает, что катализатором отмены санкций против Москвы может стать одна из европейских стран, у которой много общих интересов с Россией. Например, Венгрия или Италия.

Ранее Соединенное Королевство ослабило санкции против России. Поправки затронули, прежде всего, продукцию из общего военного списка Европейского союза. Власти Великобритании разрешили продажу и поставки в РФ веществ, необходимых для заправки спутников и для испытаний в рамках миссии «ЭкзоМарс-2020». Однако во всех подобных случаях необходимо предварительное согласование, передает Газета.ru.

Также сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предоставил министерству юстиции право вводить санкции против Турции. В Белом доме увязали этот шаг с новой военной операцией Анкары на востоке Сирии.

«Президент обеспокоен военным наступлением и потенциальным риском для гражданского населения и инфраструктуры, этнических  и религиозных меньшинств», — сказал глава американского казначейства Стивен Мнучин. Его слова цитирует RT.

Следует отметить, что в последнее время европейские лидеры все чаще высказываются в пользу отмены антироссийских санкций. Они указывают на бесперспективность санкционной политики и вред, который подобные меры наносят экономике европейских стран.

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